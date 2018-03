Foi uma semana para esquecer. A Bolsa do Luxemburgo encerrou esta sexta-feira pela quinta sessão consecutiva em queda, a perder 0,53%, seguindo rumo das bolsas europeias.

Semana negra na bolsa luxemburguesa

O LuxX Index perdeu 0,53% e desvalorizou para os 1.531,3265 pontos. A gigante do aço Arcelor Mittal voltou a liderar as quedas (-3,38%) e arrastou consigo o principal índice bolsista do Luxemburgo. No fecho da semana, a ReinetInvest teve os ganhos mais expressivos, trepando 3,42%.

Na resto da Europa, o dia foi de descidas: Londres perdeu 0,44%, Milão 0,49%, Madrid recuou 0,99%, Paris 1,39% e Frankfurt registou a descida mais acentuada, 1,77%, com os receios de um conflito comercial a agitarem os mercados.

Em Lisboa, o cenário foi igualmente de queda, com o PSI20 a descer 0,57%. A Jerónimo Martins liderou as quedas e recuou 1,74%, seguida da Galp, que desceu 1,14%.

