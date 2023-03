O Tribunal de Comércio do Luxemburgo decretou a falência de seis empresas recentemente.

Falências

Seis empresas de construção faliram no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS O Tribunal de Comércio do Luxemburgo decretou a falência de seis empresas recentemente.

Depois de meses de salários em atraso, o Tribunal do Comércio do Luxemburgo decidiu decretar a falência de seis empresas de construção. A Portolux-Construction é uma delas. Só neste caso a empresa lança cerca de 20 trabalhadores no desemprego. Para os trabalhadores desta empresa já foram feitas as declarações de crédito das verbas a receber para o tribunal, revela Liliana Bento, secretária sindical adjunta para o setor da construção e engenharia civil da LCGB .

Outra das empresas que entrou em processo de falência é a Idealhomelux onde cerca de 12 trabalhadores vão ficar sem trabalho. Neste caso, os trabalhadores não recebiam salários desde agosto de 2022. A terceira empresa a decretar falência foi a Kraft. Também a Raphael Paysage não paga salários desde novembro e já abriu um processo de falência.

Outros dos casos é a Cenaro Munsbach S.a.r.l que viu a falência decretada, assim como a Atelier Krys Deco.

"Tem sido uma fase muito complicada e muitas empresas estão em dificuldades e haverá mais casos em que vai ser declarada falência", alerta Liliana Bento, da LCGB.

