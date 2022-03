Os dados de uma sondagem recente revelam também que 18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento.

Sondagem

Seis em cada 10 trabalhadores não estão satisfeitos com o salário no Luxemburgo

Susy MARTINS Os dados de uma sondagem recente revelam também que 18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento.

Mais de 60% dos trabalhadores do Luxemburgo dizem estar insatisfeitos com o seu salário. Este é o resultado de uma sondagem levada a cabo no mês de fevereiro pela plataforma online de anúncios de emprego Jobs.lu.

O organismo realizou um inquérito a 1.241 pessoas a fim de avaliar o grau de satisfação dos trabalhadores do Grão-Ducado em relação ao salário que auferem.

Entre as respostas, quase 20% dos inquiridos dizem estar "muito insatisfeitos", enquanto cerca de 42% revelam-se "relativamente insatisfeitos" com o ordenado mensal. Em contrapartida, somente 5% dizem estar "completamente satisfeitas" com o salário. Ao mesmo tempo, os dados revelam que 18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento à direção da empresa.

Só haverá uma indexação dos salários em 2022. Conheça as medidas do Governo Segunda indexação dos salários prevista para agosto será adiada para 2023. Congelamento de rendas e redução dos preços dos combustíveis são outras das medidas do Governo reunido esta quarta-feira com os parceiros sociais. Veja a lista das propostas.

Comparando com a atual média de salários no mercado do trabalho no país, a maioria - 51% - concorda que é menos bem paga.

Noutra das conclusões, 60% dos inquiridos considera que a sua empresa não dispõe de uma verdadeira política salarial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.