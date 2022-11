As empresas têm de pagar mais pela energia e também pelas matérias-primas, o que terá como consequência o aumento do preço dos seguros.

Seguros vão ficar mais caros no Luxemburgo

Os tarifários das seguradoras vão aumentar no Luxemburgo. A principal razão prende-se com o aumento do preço das reparações. O dado foi confirmado pelo presidente da Associação das Companhias de Seguros, Marc Lauer, à RTL.

Os tarifários das seguradoras vão aumentar no Luxemburgo. A principal razão prende-se com o aumento do preço das reparações. O dado foi confirmado pelo presidente da Associação das Companhias de Seguros, Marc Lauer, à RTL.

O responsável explicou que "atualmente as seguradoras estão numa situação, em que os custos dos arranjos estão a aumentar drasticamente". Isso é válido, por exemplo, para as reparações de carros e de eletrodomésticos.

Quanto ao aumento ao certo a e datas de novos preços, o valor irá depender das diferentes companhias de seguros, sublinhou Marc Lauer. Mas o responsável admite que algumas seguradoras apontam para um aumento de dois dígitos, que pode ser de 10% ou mais.



O presidente da Associação das Companhias de Seguros frisou ainda que os resultados de 2021 no setor foram positivos, mas que este ano as seguradoras estão a ser confrontadas com perdas.

Por um lado devido ao aumento dos custos, mas também porque as taxas de juros estão muito elevadas, o que faz com que o rendimento das ações e títulos sejam menos elevados.



