Seguro "doença e maternidade" com saldo negativo de 55,1 milhões de euros em 2022

Henrique DE BURGO

O Governo prevê um défice estimado de 55,1 milhões de euros no seguro "doença e maternidade", para 2022. De acordo com as previsões anunciadas na reunião do comité quadripartido, na quarta-feira, os ministérios da Saúde e da Segurança Social referem num comunicado conjunto que as estimativas são ligeiramente superiores ao estimado em maio de 2022.

As receitas para 2022 deverão ascender a 3.871 milhões de euros e não deverão conseguir compensar as despesas de 3.926 milhões de euros.



Mas ainda assim, "o défice está dentro da trajetória estimada e pode ser compensada pelas reservas acumuladas nos últimos anos".

Com o défice previsto, o saldo global acumulado deverá cair de 903,2 milhões de euros em 2021 (24,9% da despesa corrente) para 848,2 milhões de euros em 2022 (22,1% da despesa corrente).

Dado o contínuo aumento das despesas, sobretudo ligadas aos testes PCR sob prescrição médica e aos custos hospitalares adicionais, o Governo revela que está a ser elaborada uma proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2023 que prevê mais uma comparticipação do Estado de 37,5 milhões de euros para apoiar as medidas relacionadas com a crise sanitária.



