Cerca de 800 motoristas transfronteiriços ficaram sem direito à afiliação na segurança social luxemburguesa.

Segurança social. Motoristas transfronteiriços "não devem pagar pelo erro dos seus patrões", diz OGBL

Henrique DE BURGO Cerca de 800 motoristas transfronteiriços ficaram sem direito à afiliação na segurança social luxemburguesa.

A central sindical OGBL defende que os motoristas transfronteiriços "não devem pagar pelos erros dos seus patrões" quanto ao caso da perda de afiliação à segurança social luxemburguesa.

Tal como a outra central sindical, LCGB, tinha denunciado, cerca de 800 motoristas profissionais transfronteiriços receberam cartas do Centro Comum de Segurança Social declarando que a sua filiação foi invalidada, de forma retroativa. Segundo a OGBL, isto deve-se sobretudo "à falta de dados fornecidos pelo empregador".

De acordo com a lei europeia, os motoristas transfronteiriços que conduzem mais de 25% do tempo de trabalho no país de residência devem estar inscritos na Segurança Social do seu país de residência. Cabe ao empregador informar a autoridade competente do país de residência do trabalhador, que deverá determinar o mais rápido possível a legislação aplicável.

Cerca de 800 motoristas transfronteiriços em risco de perder coberturas sociais no Luxemburgo A central sindical LCGB volta a criticar o Centro Comum de Segurança Social (CCSS) por não agilizar a legislação europeia em matéria de coordenação da segurança social. Em causa está a situação de cerca de 800 motoristas transfronteiriços que estavam afiliados temporariamente até maio de 2020, em plena crise pandémica, a empresas luxemburguesas e que correm o risco de perder as coberturas sociais no Grão-Ducado.

Neste caso, o prazo estabelecido para a refiliação é no mínimo de dois meses, mas como nem sempre é respeitado, os motoristas em questão acabam por ficar num vazio legal. Embora continuem a ter direito a prestações de saúde durante três meses, deixam no entanto de ter outras coberturas sociais, referentes a pensões, acidentes ou prestações familiares.

Para ajudar a solucionar esta situação, a OGBL reivindicou junto do ministro da Segurança Social, Romain Schneider, que os trabalhadores não sofram "as consequências da omissão do seu empregador e que a desfiliação não deve ser feita automaticamente, mas apenas após a verificação dos dados. A central apela ainda ao ministro para tentar encontrar uma solução com os países vizinhos para evitar que os casos como estes se repitam no futuro.

