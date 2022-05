Evitar a fome em África, mudar a energia europeia e investir em defesa foram os temas do segundo dia de discussões dos líderes em Bruxelas.

Segurança alimentar. UE vai exportar 40 milhões de toneladas de cereais

A agenda do Conselho Europeu destes últimos dois dias em Bruxelas foi toda de reação à crise a vários níveis provocada pela guerra na Ucrânia. Esta terça-feira foi discutido como conseguir extrair do país, e sobretudo do porto de Odessa, os cerca de 22 milhões de toneladas de cereais que a Rússia está a bloquear, e cuja retenção ameaça de fome países do norte de África e do Médio Oriente.

Ursula von der Leyen disse, aos jornalistas, na conferência de imprensa final, que estão a ser retirados, mesmo com dificuldade, cerca de um milhão de toneladas por mês através da via férrea. Em tempos normais a Ucrânia exportava cerca de cinco milhões por mês.



No texto final das conclusões, assinado na tarde desta terça-feira, os 27 líderes europeus pedem à Rússia que “acabe com os seus ataques às infraestruturas de transportes na Ucrânia e que levante o bloqueio nos portos do Mar Negro, especialmente o de Odessa”.

Além do apoio dos vários países na circulação dos cereais através de vários “corredores”, a União Europeia vai reforçar a sua capacidade de produção, prevendo-se que em 2022 e 2023 a UE atinja um máximo de volume de exportação de 40 milhões de toneladas de cereais.

Ursula von der Leyen salientou que, neste momento de crise, não é aceitável a restrição à exportação de bens alimentares (como por exemplo o embargo à exportação que o primeiro-ministro Narendra Modi instituiu com o trigo na Índia). “Nenhum embargo ou restrição de comércio de bens alimentares pode ter lugar nos nossos países ou globalmente”, sublinhou a presidente da Comissão.

Será ainda doado aos países afetados pela crise alimentar 2,5 mil milhões de euros para que possam comprar alimentos.

A fome em África numa perspetiva de futuro

No longo prazo, Ursula von der Leyen salientou que haverá em conjunto com os países africanos o desenvolvimento de estratégias para aumentar a produção e a resiliência das colheitas, quer através das novas tecnologias, da agricultura de precisão.

Em junho, a presidente da Comissão Europeia visita o Cairo para discutir estas questões com o presidente egípcio: “Para olhar para estas questões não só sobre a perspetiva da guerra na Ucrânia, mas também sob uma perspetiva regional e bilateral”.

O senegalês Macky Sall, presidente da União Africana participou também na reunião desta terça-feira e apresentou aos lúderes europeus uma visão preocupante da fome no continente africano. Em 2020, das pessoas sub-alimentadas no mundo, um terço, ou 282 milhões, vivem em África. Com a covd-19 juntou-se a este número 46 milhões de africanos a passar fome. Agora, com a guerra na Ucrânia, a situação deteriorou-se ainda mais.

“A situação é preocupante e o pior está se calhar à nossa frente, se a situação se mantiver. Os cereais, se os comprarmos noutros locais, são agora três vezes mais caros que em 2021. E segundo certas estimativas, as colheitas de cereais em África baixaram entre 20 a 50% este ano”.

O presidente da UA pediu ainda aos parceiros europeus que se envolvessem na modernização da agricultura em África, para que houvesse uma adaptação às alterações climáticas e uma maior capacidade de o continente se alimentar.

