Habitação

Segundo trimestre. Preço das casas sobe 17% no Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo está no 'top 10' de 55 países com maior aumento do preço da habitação entre junho deste ano e igual período de 2020. De acordo com o novo ranking global dos preços da habitação, publicado pela consultora imobiliária internacional Knight Frank, os preços no Grão-Ducado dispararam 17% num ano.

Durante a pandemia, a Turquia foi o país onde os preços das casas mais dispararam num ano, com mais 29,2%. Seguem-se a Nova Zelândia (25,9%) e os Estados Unidos (18,6%).

O Luxemburgo aparece em sexto lugar, ainda superado pela Eslováquia e pela Suécia. Já Portugal surge em 20° do ranking, com uma subida média no último ano de 8,6%.

O estudo revela ainda que dez das economias mais desenvolvidas do mundo tiveram um aumento médio 12% até ao segundo trimestre de 2021, acima dos 4,7% das economias ainda em desenvolvimento.



