Simbolizando a podridão reinante, os "Suisse Secrets" incidem sobre um banco envolvido num sem-fim de escândalos.

Opinião Economia 3 min.

Corrupção no Credit Suisse

Segredos e lições do dinheiro sujo

Hugo GUEDES PINTO As leis e as práticas da Suíça - e do Luxemburgo, dos EUA, do Reino Unido… - são desenhadas de forma a facilitar a lavagem de dinheiro e a promover o crime e a corrupção; são moral e economicamente repugnantes.

Há pouco mais de um mês o banqueiro português António Horta Osório foi despedido do seu emprego de CEO do banco Credit Suisse (salário anual de base: 4,7 milhões de euros). O motivo avançado para a terminação de contrato ao fim de apenas 9 meses foi o de que ele tinha quebrado por duas vezes o protocolo sanitário relacionado com a covid-19.

Faz sentido, ou então não. É verdade que o sentimento popular contra quem quebra regras pandémicas está ao rubro, mas aqui isso não passa de um pretexto para derrubar um administrador que em pouco tempo criou muitos inimigos. O estilo assertivo, arrogante e metediço - não havia reunião em que ele não aparecesse de surpresa - não era de encaixe fácil numa organização que continua a afundar-se em escândalos sucessivos. Mas talvez o verdadeiro problema fosse outro... em 166 anos de história nunca o Credit Suisse tinha tido um líder que não fosse suíço.

Simbolizando a podridão reinante, os "Suisse Secrets" incidem sobre um banco envolvido num sem-fim de escândalos.

De repente o CEO era português, num país onde - mais ainda do que no Luxemburgo! - os portugueses são vistos (e se vêem a eles mesmos) como bons apenas para trabalhos manuais e para obedecer a ordens. Seria sempre muito difícil para alguém de nome António, e não Rolf ou Marc, exercer aquele cargo sem ser constantemente menosprezado, desrespeitado e sabotado.

Mas hoje, com a explosão da bomba financeira dos "Suisse Secrets", o sentimento de Horta Osório é certamente alívio. São 30.000 contas analisadas (apenas uma pequena parte do total), totalizando 90 mil milhões de euros e que representam uma verdadeira galeria do submundo: torturadores, narcotraficantes, assassinos, traficantes de brancas, evasores de impostos, lavadores de dinheiro, corruptos, corruptores, ditadores, ladrões. Todos estes puderam abrir, e manter, as suas contas recheadas de milhões obtidos através de crimes graves, graças às obscenas leis suíças de sigilo bancário e à total ausência de escrúpulos deste banco.

Simbolizando a podridão reinante, os "Suisse Secrets" incidem sobre um banco envolvido num sem-fim de escândalos. Os biliões roubados por ditadores cleptocratas às populações de países vulneráveis - Filipinas, Tailândia, Venezuela, Nigéria, Ucrânia, etc. As "festas de destruição de documentos" no Japão para esconder provas de corrupção e evasão fiscal. A lavagem de dinheiro para a máfia e para narcotraficantes búlgaros. A fraude nos EUA com os preços das obrigações subprime que deu origem à crise financeira de 2008.

Credit Suisse terá mantido fortunas ligadas à corrupção durante anos A investigação "Segredos Suíços" foi publicada esta segunda-feira por vários meios de comunicação social internacionais. Informador acusou as leis suíças sobre o sigilo bancário de serem "imorais".

O recrutamento agressivo de clientes na Europa e EUA prometendo-lhes (e cumprindo) uma despreocupada fuga a impostos através do Liechtenstein, Luxemburgo ou Bermudas. Os esquemas de lavagem de dinheiro em Singapura. Os negócios escuros com a FIFA, a Petrobras e a petrolífera venezuelana. Oferecer empregos a familiares de funcionários públicos chineses em troca de contratos vantajosos. A espionagem à concorrência. Os negócios ruinosos de risco elevadíssimo. Os subornos a funcionários do governo de Moçambique. A resposta do Credit Suisse é uma vez mais tão vazia quanto o seu manual de ética: "tomamos todos os passos necessários para prevenir a repetição desta situação, e continuamos implicados em seguir todos os padrões e regras, etc".

Até quando? Sejamos muito claros: as leis e as práticas da Suíça - e do Luxemburgo, dos EUA, do Reino Unido, etc. - são desenhadas de forma a facilitar a lavagem de dinheiro e a promover o crime e a corrupção; são moral e economicamente repugnantes. Basta de revelações e leaks, todos sabemos o que se passa. Queremos reformas que criem um sistema financeiro transparente e justo. É uma das duas grandes lutas do nosso tempo.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.