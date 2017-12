O ministro das Finanças, Mário Centeno, foi hoje nomeado para a presidência do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), com sede no Luxemburgo, iniciando funções em 13 de janeiro, data em que assume também a presidência do Eurogrupo.

Em comunicado, o MEE anunciou que o Conselho de Governadores, constituído pelos ministros das Finanças da zona euro, elegeu esta quinta-feira para seu presidente Mário Centeno, que dessa forma sucederá no cargo ao holandês Jeroen Dijsselbloem, tal como já antecipara o diretor do fundo de resgate permanente, Klaus Regling, em 4 de dezembro passado, dia da eleição do ministro português para a presidência do Eurogrupo.

“Sinto-me honrado por os meus colegas me confiarem este posto. Trabalharei de perto com eles no Conselho de Governadores do MEE para formar os consensos necessários para a construção de uma União Monetária mais forte, na qual o MEE tem de continuar a desempenhar um papel-chave”, afirmou Centeno, em declarações reproduzidas no comunicado.

Centeno deixa ainda um agradecimento ao seu antecessor, Jeroen Dijsselbloem, “pela sua liderança no Conselho de Governadores durante tempos difíceis”.

Por seu turno, o diretor do MEE felicitou Mário Centeno, recordando que este, “enquanto ministro das Finanças de Portugal, desempenhou um papel da maior importância em tornar o seu país uma das histórias de sucesso entre os países que estiveram sob programa” de assistência.

“Sob a sua liderança, o Conselho de Governadores vai trabalhar matérias importantes, tais como a conclusão do programa do MEE para a Grécia e o futuro papel do MEE”, sublinhou Regling.

Os participantes no capital do MEE, o fundo de resgate permanente da zona euro, são os Estados-membros da área do euro, dispondo a instituição de um Conselho de Governadores, constituído pelos ministros responsáveis pelas finanças dos Estados-membros da zona euro, que são também membros do Eurogrupo.

O Conselho de Governadores é presidido pelo presidente do Eurogrupo, dispondo ainda o MEE de um Conselho de Administração e de um diretor executivo.

As decisões mais importantes, designadamente as relativas à concessão de assistência financeira aos Estados-membros, são tomadas de comum acordo pelo Conselho de Governadores do MEE.

