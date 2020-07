Teresa Ribeiro vai reunir com o presidente do BEI e vão passar em revista a atual discussão sobre o futuro da Arquitetura Financeira para o Desenvolvimento da UE.

Secretária de Estado portuguesa dos Negócios Estrangeiros está hoje no Luxemburgo

A Secretária de Estado portuguesa dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, desloca-se hoje ao Luxemburgo para se encontrar com o presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Werner Hoyer.

A reunião de trabalho vai abordar questões relativas à preparação da presidência portuguesa da União Europeia (UE), nos domínios da Cooperação e do Financiamento para o Desenvolvimento, bem como do reforço do diálogo com África (designadamente nas áreas da economia e do investimento).

Teresa Ribeiro e o presidente do BEI vão ainda passar em revista a atual discussão sobre o futuro da Arquitetura Financeira para o Desenvolvimento da UE.

Este é, de resto, uma questão que Portugal tem acompanhado com particular atenção, face à sua importância para o cumprimento dos objetivos de Política Externa e de Desenvolvimento da UE, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal numa nota enviada à redações.



