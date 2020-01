No final de novembro do ano passado, a multinacional deu a sua primeira conferência de imprensa no Luxemburgo, que terminou sem quaisquer garantias da concretização do negócio anunciado em 2017.

Se não houver Google, Bissen terá outros negócios

Se a Google não se instalar em Bissen, há alternativas e será possível desenvolver outra área de negócios no local. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo ainda ministro da Economia, Étienne Schneider, perante os deputados, citado pela edição francesa do Wort.

Assim, se o projeto da Google não for adiante, o dinheiro recebido da empresa vai permitir implementar outros negócios no local.



Bissen. Google certa de um projeto que ainda pode não acontecer A Google admite que todas as opções estão ainda em aberto, mesmo a possibilidade de a construção do centro de dados nunca vir a concretizar-se no Luxemburgo. A empresa convocou os jornalistas hoje mas avançou poucos detalhes sobre o projeto.

Apesar disso, Schneider afirmou que o dossier está a evoluir no bom sentido e que a implementação da Google no país é importante para a estratégia digital do Luxemburgo.