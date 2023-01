A agência europeia de notação de risco Scope Rating renovou a classificação triplo A do Grão-Ducado, tendo em conta a resiliência da economia do país e a solidez das suas finanças públicas.

Scope Ratings também confirma a classificação do Luxemburgo de triplo A

Mélodie MOUZON A agência europeia de notação de risco Scope Rating renovou a classificação triplo A do Grão-Ducado, tendo em conta a resiliência da economia do país e a solidez das suas finanças públicas.

Tal como a agência de classificação Fitch em meados de Janeiro, a Scope Ratings acaba de confirmar a classificação "AAA" do Luxemburgo, com uma "perspectiva estável". Esta classificação reflecte a resiliência da economia luxemburguesa e a solidez das suas finanças públicas.

A agência de notação Scope considera que as medidas governamentais, implementadas de forma determinada, têm permitido ao Luxemburgo resistir melhor a crises sucessivas em comparação com os países vizinhos. Em particular, as medidas tomadas para travar o aumento dos preços da energia na sequência da reunião tripartida de Setembro passado.

Estas medidas têm "um impacto positivo sobre o poder de compra, o consumo privado e o nível de investimento. Além disso, a inflação baixou, oferecendo melhores perspectivas económicas.

Um centro financeiro competitivo

Apesar do abrandamento económico na Europa causado pela guerra na Ucrânia, Scope prevê um crescimento do PIB no Luxemburgo de 2,2% para o ano 2023, comparado com 2,0% em 2022, disse o Ministério das Finanças num comunicado. Em termos de mercado de trabalho, "a criação de emprego no Luxemburgo permanece a um nível elevado", enquanto o resto da União Europeia enfrenta um abrandamento. No que respeita ao centro financeiro, "a agência observa que o quadro regulamentar e a supervisão eficaz são características que explicam a sua resiliência e competitividade", observa o ministério.

Algum espaço de manobra

Por outro lado, o Luxemburgo, enquanto economia aberta, está exposto a uma série de riscos, tais como um possível aumento dos preços da energia, um crescimento mais fraco do que o esperado ou uma evolução desfavorável da política monetária. A agência de notação também sublinha a solidez das finanças públicas luxemburguesas e acredita que o nível da dívida pública não excederá o limiar de 30% do PIB, tal como estabelecido no programa governamental.

"De acordo com a análise do Scope, a evolução da situação orçamental oferece alguma margem de manobra para enfrentar possíveis desafios económicos", afirmou o Ministério das Finanças. "A afirmação da classificação 'AAA' por Scope é uma prova da política fiscal responsável do governo. A avaliação sublinha a eficácia dos pacotes de medidas, implementados pelo governo em estreita consulta com os parceiros sociais, para apoiar as famílias e as empresas. Continuarei a trabalhar para manter finanças públicas sólidas, que são a chave para uma economia resiliente e próspera", comentou o Ministro das Finanças Yuriko Backes, após a confirmação da classificação tripla A do Luxemburgo.

Este artigo foi inicialmente publicado em virgule www.wort.lu/fr

