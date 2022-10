O chanceler acredita, também, que foram alcançadas "decisões muito boas e inteligentes" na última reunião do Conselho Europeu.

Energia

Scholz afirma que crise energética só pode ser resolvida com "solidariedade"

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou esta quinta-feira, em Atenas, que a atual crise energética na União Europeia (UE) só pode ser resolvida "com um espírito de solidariedade", numa altura em que Berlim se opõe à implementação de um teto máximo para os preços do gás na Europa.

"Um por todos e todos por um". Comissão quer 15% do gás em compra conjunta Há novas medidas a acrescentar às existente: foi ainda proposto ainda um mecanismo de emergência de correção de preços do gás que estará em vigor assim que seja aprovado pelos ministros da UE.

"O nosso objetivo deve ser o seguinte: os preços (energéticos) devem baixar", sublinhou o líder social-democrata em Atenas, após uma reunião com o seu homólogo grego Kyriakos Mitsotakis.

Scholz fala em "decisões inteligentes"

"Concordamos que esta crise só pode ser superada com um espírito de solidariedade", acrescentou Scholz.

O chanceler acredita, também, que foram alcançadas "decisões muito boas e inteligentes" na última reunião do Conselho Europeu.

A Alemanha é um dos países que se opõem a um limite máximo nos preços do gás, que disparou nos últimos meses na maioria dos países europeus devido à guerra na Ucrânia e às sanções económicas impostas à Rússia.

Na sua cimeira, os 27 acordaram um "plano" para pôr em prática medidas destinadas a tentar limitar o aumento dos preços da energia.

Ministros voltam a reunir em novembro

Desde a invasão da Ucrânia pelas tropas russas em 24 de fevereiro, a Europa tem sido lenta a reagir à difícil questão energética devido à divergência de interesses dos Estados-membros.

Só cerca de 10% do gás armazenado está nas mãos dos governos europeus A maioria desta matéria-prima é detida por um conjunto de empresas que são livres de vender a quem quiserem.

Reunidos na terça-feira, os ministros da energia da UE deixaram claras as suas diferenças persistentes em relação a um teto máximo do preço do gás, mas decidiram reunir-se novamente a 24 de novembro para tentar adotar um pacote de medidas para ultrapassar a crise energética.

O chanceler foi, anteriormente, acusado de egoísmo depois de anunciar um plano de apoio à economia alemã, no final de setembro, no valor de 200 mil milhões de euros, o qual não foi acordado com os seus parceiros.

