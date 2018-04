Comissária europeia da Concorrência garante que Bruxelas só aprovará "negócios viáveis a longo prazo".

Schneider e Biancalana agradecem a Vestager por causa da ArcelorMittal

Comissária europeia da Concorrência garante que Bruxelas só aprovará "negócios viáveis a longo prazo".

O Ministro da Economia, Étienne Schneider, e presidente da autarquia de Dudelange, Dan Biancalana, agradeceram à comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, pela sua posição acerca da possível venda de ativos, como a unidade da ArcelorMittal em Dudelange, para aquisição da italiana Ilva.



Vestager respondeu a uma primeira carta conjunta de Schneider e Biancalana que, tal como os sindicatos, contestaram a intenção da gigante do aço, indicando que a Comissão só autorizará "cedências de unidades fabris que representem negócios viáveis a longo prazo".

Agora, Schneider e Biancalana agradecem não só a rapidez da resposta, mas também o posicionamento da comissária. "Entendemos que a Comissão leva muito a sério os receios manifestados por diversos acionistas da empresa em função das numerosas ameaças que uma situação destas implica. Um desinvestimento da ArcelorMittal em várias unidades na União Europeia implicaria um período incerto de mudanças e reestruturações dolorosas", lê-se na carta.

"Por isso nos sentimos satisfeitos com a sua afirmação de que a Comissão só aprovará alienações que não coloquem em risco o futuro das fábricas envolvidas, ou seja, que os potenciais novos donos se empenhem em viabilizá-las numa base de longo prazo", acrescenta-se.

Salientando que as afirmações de Vestager assumem enorme importância para todas as partes envolvidas, a missiva deixa ainda o desafio de que seja desencadeado um debate entre "os Estados-membros, a Comissão e todos os acionistas relevantes com o futuro da estratégia industrial da União Europeia no centro das atenções e no âmbito do Conselho da Competitividade".

A ArcelorMittal mostrou intenção de se libertar de alguns ativos para concretizar a compra da Ilva, mas precisará de autorização de Bruxelas antes de o negócio avançar. No entanto, a Comissão receia que a competitividade europeia fique sob ameaça com este negócio.



Schneider e Biancalana escreveram a Jean-Claude Juncker e à comissária Vestager precisamente como forma de contestação a que o negócio avance, num contexto em que as centrais sindicais (OGBL e LCGB) também se mostraram contra.



