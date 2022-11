A central sindical OGBL e vários sindicatos europeus vão juntar-se numa manifestação, este sábado, na Place des Etoiles.

Inflação

Schengen. Sindicatos manifestam-se contra empresas que lucram com a guerra

Henrique DE BURGO A central sindical OGBL e vários sindicatos europeus vão juntar-se numa manifestação, este sábado, na Place des Etoiles.

De acordo com um comunicado da OGBL, a manifestação vai decorrer às 11h e tem como objetivo defender o poder de compra dos trabalhadores e pensionistas, e mostrar o desagrado para com as empresas que estão a lucrar com o aumento dos preços de energia gerados pela guerra na Ucrânia.



Nora Back: Tabela fiscal está a "devorar o poder de compra" A líder da OGBL exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

A central sindical critica que, após a crise do Covid-19, haja agora empresas energéticas "sem escrúpulos" que estão explorar a nova crise provocada pelo aumento dos preços, "à custa da população".

"Perante a imobilidade dos decisores europeus", a OGBL vai juntar-se com sindicatos da Alemanha, França e Áustria para manifestar-se contra o aumento do fosso entre ricos e pobres.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.