Saúde financeira da banca reduz importância da Sociedade Nacional de Crédito

O país não atravessa nenhuma crise e os bancos estão em plena forma. Com este cenário, este organismo público não tem razões para intervir e está a "perder protagonismo".

A atividade da Sociedade Nacional de Crédito e de Investimento (SNCI) foi pouco significativa em 2018, tendo atribuído apenas 60 milhões de euros de empréstimos.

O número foi revelado pelo presidente da SNCI, Patrick Nickels, num encontro com os deputados da comissão parlamentar das Finanças e Orçamento, e com o ministro da Economia, Étienne Schneider, a pedido do grupo parlamentar do CSV.

Esta verba "modesta" é justificada pela boa saúde financeira da banca comercial e pelos seus juros atrativos.

A SNCI é uma instituição pública especializada no financiamento das empresas luxemburguesas, no país e no estrangeiro, a médio e longo prazos. Uma das suas principais missões é desempenhar um papel de complementaridade ao setor financeiro e de o apoiar em situações de crise.

Neste contexto, essa intervenção não tem sido necessária, daí a sua perda atual de protagonismo.

Na reunião desta segunda-feira, os deputados sugeriram à SNCI que melhore a sua visibilidade para atrair mais jovens empreendedores.

Avelino Gomes