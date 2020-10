O plano de reestruturação da Saturn prevê 3.500 despedimentos em todo o mundo. Para já, o Grão-Ducado fica de fora.

Saturn não despede no Luxemburgo

O plano de reestruturação da Saturn prevê 3.500 despedimentos em todo o mundo. Para já, o Grão-Ducado fica de fora.

A Saturn não vai cortar nos postos de trabalho do Luxemburgo. Anunciado em agosto, o plano de reestruturação do grupo tecnológico prevê o despedimento de 3.500 pessoas em todo o mundo, mas nenhum no Grão-Ducado. A garantia foi dada pela própria administração à OGBL.

Numa nota à imprensa, a central sindical vinca que apesar do grupo ter confirmado a sua intenção de reorganizar as suas atividades no Benelux, dispensando um total de 450 funcionários, os 130 trabalhadores das duas lojas sediadas no Luxemburgo não vão ser afetados.

"Não haverá despedimentos a seco no Luxemburgo", confirmou a direção do grupo numa entrevista com o sindicato na última terça-feira, 20 de outubro. No entanto, a reestruturação terá um impacto no emprego, uma vez que "a direção está a planear perder alguns postos de trabalho e criar novos", a fim de enfrentar a concorrência do comércio electrónico.

Na mesma nota, a OGBL afirma ainda ter concordado com a direção do grupo em dar prioridade à formação profissional contínua e apoio conjunto aos trabalhadores afetados por esta reestruturação. Acrescenta, neste sentido, que está atualmente a ser estudado um plano de manutenção de emprego no grupo alemão que prevê para junho de 2021 a mudança de nome para o sucedâneo Mediamarkt.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.