Empresas

Sara Macedo é a nova CFO da Luxair

Madalena QUEIRÓS

A nova responsável pelos contas da companhia aérea luxemburguesa fala português. Sara Macedo é a nova Chief Financial Officer (CFO) da Luxair desde o mês de outubro, segundo revela o Paperjam. Para trás no seu percurso profissional ficam oito anos na EY Luxembourg onde foi consultura para a área das empresas de 2014 a 2022. A gestora é também professora auxiliar no programa de mestrado em Finanças e Auditoria na Universidade do Luxemburgo.

Sara Macedo sucede a Mark Rigolle que ocupou a função de CFO, interinamente, durante um ano. Mark Rigolle voltou à indústria espacial ao aceitar desempenhar o cargo de chief operating officer (COO) de Rivada Space Networks.





