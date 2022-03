Mais preocupante, segundo a CSSF, são os potenciais ataques cibernéticos, nomeadamente aos bancos do país. Mas os deputados mostraram-se preocupados com as consequências a longo prazo, caso a guerra na Ucrânia perdure por muito mais tempo.

Guerra na Ucrânia

Sanções à Rússia. Não há risco de colapso para a praça financeira do Luxemburgo

Susy MARTINS

O que significam as sanções europeias e internacionais contra a Rússia para o setor financeiro do Luxemburgo? Uma pergunta à qual o diretor geral da Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF), Claude Marx, respondeu em comissão parlamentar.

Claude Marx afirmou que as sanções não representam um risco sistémico para o Grão-Ducado, embora o impacto sobre as dimensões ativas e passivas sejam reais. Do lado dos bancos, os montantes abrangidos representam 4 mil milhões de euros.

Segundo o diretor geral do organismo, mesmo os bancos mais afetados por este tipo de produtos financeiros podem encaixar o choque. No entanto, os deputados mostraram-se preocupados com as consequências a longo prazo na praça financeira do Luxemburgo, caso a guerra na Ucrânia perdure por muito mais tempo.

Mais preocupante, segundo a CSSF, são os potenciais ataques cibernéticos, nomeadamente aos bancos do país. Uma situação que este organismo alerta para que seja acompanhada.



