Promoções

Saldos terminam amanhã. Balanço é satisfatório

Diana ALVES No entanto, dois fatores parecem ter perturbado o negócio no país. Saiba quais.

Os saldos de verão terminam este sábado no Luxemburgo. Apesar de algumas diferenças, relacionadas sobretudo com a crise sanitária, o balanço é satisfatório, de acordo com a revista Paperjam.

Citado pelo site da revista, Claude Bizjak, diretor-adjunto da Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC), adianta que, embora esta época de saldos não tenha decorrido durante a pandemia propriamente dita, coincidiu com uma fase marcada já por “uma situação económica difícil”. Mesmo assim, os comerciantes parecer estar satisfeitos com os resultados.

O responsável frisa que o feedback que chegou à CLC é positivo. De acordo com a Paperjam, que cita um comerciante, dois fatores parecem ter perturbado o negócio no país. Por um lado, o crescimento das vendas privadas na internet e, por outro, o arranque dos saldos na região francesa da Lorena dois dias antes.

Para a CLC, o período de saldos continua a ser um evento comercial indiscutível “já que se trata do único momento do ano em que se pode passar numa rua ou entrar num centro comercial e ter uma enorme escolha com descontos e promoções porque todos os comerciantes participam” na iniciativa.

Quanto à duração dos saldos, a Paperjam escreve que “a maioria dos membros da Confederação do Comércio se declarou recentemente a favor da manutenção” das atuais quatro semanas.

