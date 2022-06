Em França, os saldos começaram mais cedo, a 22. Período de descontos vai durar até final de julho.

Luxemburgo. Saldos de verão começam esta sexta-feira

O verão começou a 21 de junho e, com ele, chegam também os saldos da temperada. A partir desta sexta-feira, 24, os preços vão baixar nas lojas luxemburguesas. O período de descontos vai durar até 23 de julho. Ou seja, serão 29 dias para comprar mais barato.

Após os saldos de inverno terem ficado aquém das expetativas, devido à situação pandémica no país, espera-se que esta segunda fase corra com relativa "normalidade", disse Marc Herber, Presidente da Federação Luxemburguesa da Moda, à versão francesa do Wort. Herber espera que as vendas de Verão de 2022 "funcionem bem" e este fim de semana - o primeiro - será fulcral para perceber como está a recetividade dos consumidores.

Na vizinha França, as campanhas de saldos começaram na quarta-feira, 22, e também vão continuar até 24 de julho.

Em Bordéus, na rue Sainte-Catherine, já se nota a diferença. "Todos os sinais são promissores. Este é o primeiro ano após dois anos de covid onde podemos fazer as vendas de uma forma serena, sem máscaras", diz Anne Pédélaborde à AFP, vice-presidente da "Bordeaux Mon Commerce", a associação local de comerciantes e artesãos.

"Há também bons negócios a serem feitos, especialmente porque a inflação significa que os preços serão mais caros no próximo ano. É do interesse dos consumidores comprar agora", afirma.

