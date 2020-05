Datas foram confirmadas pela Confederação Luxemburguesa do Comércio após muitos pedidos de esclarecimento.

Saldos de verão arrancam a 26 de junho no Luxemburgo

Diana ALVES Datas foram confirmadas pela Confederação Luxemburguesa do Comércio após muitos pedidos de esclarecimento.

A época de saldos de verão no Luxemburgo não vai sofrer alterações. Os saldos começam a 26 de junho e terminam a 25 de julho, como inicialmente previsto.

As datas foram confirmadas na terça-feira pela Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC), numa curta nota divulgada no seu site oficial. O organismo esclarece ainda que as autorizações para que as lojas possam abrir ao domingo durante à época de saldos também continuam a ser válidas. A CLC decidiu informar público sobre esta questão depois de ter recebido "inúmeros" pedidos de informação sobre o assunto. Dúvidas que terão surgido por causa da atual crise sanitária.

Além de os espaços comerciais não essenciais terem estado encerrados durante quase dois meses, a reabertura, a 11 de maio, implicou a implementação de várias medidas de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. Já em França, o Governo decidiu adiar os saldos para o mês de julho devido à situação atual.

