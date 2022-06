Os saldos de verão no Luxemburgo arrancam esta sexta-feira e vão durar praticamente um mês.

Economia 3 min.

Poupança

Saldos de verão. Oito dicas para poupar (ainda mais) dinheiro

Ana Patrícia CARDOSO Os saldos de verão no Luxemburgo arrancam esta sexta-feira e vão durar praticamente um mês.

A época dos saldos de verão começou. A partir desta sexta-feira, 24, e até 29 de julho, as promoções vão inundar as lojas do Grão-Ducado.

Após dois anos de pandemia, em que ao comércio foi gravemente afetado pelos constantes confinamentos e medidas sanitárias, este estes são os primeiros saldos dentro de uma relativa "normalidade", avançou Marc Herber, Presidente da Federação Luxemburguesa da Moda, à versão francesa do Wort.

Este fim de semana - o primeiro - será determinante para perceber se os consumidores vão aderir como esperado, diz Herber.

No entanto, esta época pode ser perigosa para quem não tem cuidado com a carteira e a quantidade, muitas vezes, é inimiga da poupança. Por isso mesmo, o site Doutor Finanças (fintech portuguesa fundada em 2014 e especializada em ajudar famílias portuguesas a gerir orçamentos) tem algumas dicas importantes para tirar o melhor partido desta época sem esvaziar a conta bancária.

1 - Rever o armário antes de sair



Quando se pensa em saldos, pensa-se em roupa. No entanto, com um armário cheio, não há necessidade de procurar novas peças. Uma revisão do armário pode ser muito útil para encontrar roupa esquecida que ainda se usa, para separar o que já não faz sentido e para organizar-se para a estação.



2- Fazer uma lista para evitar o impulso



Comprar por impulso é a principal causa de gastos desnecessários. Para o evitar, o melhor é faz uma lista do que gostaria de encontrar e do realmente necessita. Isto vai permitir um foco maior nos gastos.



3 - Ter um orçamento

Um orçamento é essencial. E tem de ser uma quantia real, possível e não ultrapassável. É extremamente importante não prejudicar o orçamento geral com compras supérfluas.

4 - Saber que lojas visitar

O passo seguinte é fazer um plano das lojas que quer visitar. Deste modo, não perde tempo em lojas que não têm aquilo que procura. Escolha ir no início da época de saldos para encontrar os números que pretende. Ou no fim, em que pode não encontrar o tamanhos, mas os preços estão mais baixos.





5 - Pesquisar na internet



Antes de sair, uma pesquisa na internet pode facilitar a escolha das peças e até das lojas. E mesmo os descontos online são apetecíveis.

6 - Verifique as etiquetas

Verificar o estado da peça. Em época de saldos, os produtos são vistos e revistos por inúmeras pessoas e podem apresentar danos. Também é importante verificar etiquetas para ter a certeza que o desconto é real e que vale a pena.

7 - Peças atemporais

Optar por peças atemporais e que resultam em várias ocasiões é uma forma de poupar na quantidade. Escolher itens que duram mais do que uma estação também é rentável a longo prazo.

8 - Evitar confusão e filas

Uma das coisas mais cansativas de aproveitar os saldos é suportar as longas filas e confusão instaurada nas lojas. Por isso, o melhor é escolher horários em que estará menos gente. Por exemplo, durante a semana, em princípio, há menos afluência, sobretudo, de manhã. Por outro lado, à noite, a seguir ao jantar, costuma ser uma altura mais calma também.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.