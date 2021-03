O Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou 0,7% em fevereiro face ao mês anterior.

Saldos de inverno abrandam inflação

Susy MARTINS O Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou 0,7% em fevereiro, face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec). O recuo é atribuído sobretudo aos saldos de inverno, que este ano tiveram incidência nos cálculos de fevereiro, e não nos de janeiro como habitualmente.

A data dos saldos deste ano foi alterada devido à pandemia. Feitas as contas, a taxa de inflação anual fixa-se no mês de fevereiro em -0,1%, contra 1,9% em janeiro.

Na comparação por áreas, os preços do vestuário ou dos sapatos recuaram 16,2% em comparação com o mês anterior. O mobiliário e eletrodomésticos também foram influenciados pelos saldos, mas de forma menos significativa. Também os preços das viagens aumentaram de 6,6% principalmente devido às férias de Carnaval. Já o preço das flores aumentou 7,9% devido ao Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro.

No caso dos produtos alimentares o aumento foi de 0,1% num mês, sendo que os preços da fruta subiram 2,2% e o arroz 1,5%. Em contrapartida, o preço do peixe caiu 2,3% e o da carne de porco por exemplo, 1,7%.



Em sentido inverso, os preços dos produtos petrolíferos aumentaram 4,5% no espaço de um mês, sendo que a fatura do gasóleo de aquecimento aumentou 7,7%. Nas bombas de gasolina, os automobilistas pagaram mais 4,9% por um litro de gasóleo e mais 4,2% por um litro de gasolina. Mas na comparação com o mês de fevereiro de 2020, os preços do 'ouro negro' registam um aumento de 0,4%.

