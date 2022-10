Confederação do Comércio anunciou esta semana a data dos saldos de verão e de inverno do próximo ano.

Saldos de 2023 já têm data marcada

As próximas épocas de saldos já têm data marcada. De acordo com a Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC), os saldos de inverno arrancam a 2 de janeiro de 2023 e terminam a 28 do mesmo mês. No verão, o período de descontos começa a 24 de junho e encerra a 22 de julho.

Na mesma nota, a CLC adianta que no próximo ano o domingo do tradicional "Fréijoersshopping", que assinala o início da primavera, deverá calhar no domingo, 26 de março, dia em que as lojas deverão poder abrir as portas.

O "Domingo dos Casacos", por seu lado, deverá ser agendado para 22 de outubro.

A CLC refere ainda que já fez o pedido para que as lojas possam abrir até às 19h nestas datas e nos domingos dos saldos.



