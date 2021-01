Saldos arrancam amanhã. CLC contra suspensão das aberturas ao domingo

Organização patronal considera que o tiro sairá pela culatra.

A Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) qualifica de "incompreensível" a decisão do Governo de suspender a abertura das lojas ao domingo durante os saldos de inverno, que começam esta quarta-feira, 20 de janeiro.

A decisão foi anunciada na semana passada pelo ministro das Classes Médias, Lex Delles, e visa evitar grandes concentrações nos estabelecimentos comerciais face à situação sanitária atual. Assim, nenhuma loja do país poderá abrir as portas nos domingos 24 e 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro. Mas a notícia não foi bem recebida por todos, com a CLC a frisar que "o argumento sanitário usado não é sustentado por uma análise factual". A organização patronal considera, aliás, que o tiro sairá pela culatra, defendendo que manter os comércios abertos ao domingo permitiria 2repartir a afluência por um dia suplementar, diminuindo assim a densidade média de clientes nos comércios".

E diz ainda não ter qualquer sombra de dúvida de que a decisão tomada pelo Executivo só vai aumentar a presença de clientes nas lojas aos sábados. A CLC sublinha ainda o facto de a vizinha França ter autorizado a abertura das lojas ao domingo durante o período de saldos, o que, no seu entender, acabará por empurrar os consumidores para o lado de lá da fronteira, "para um país onde a situação sanitária atual é menos favorável do que a do Luxemburgo".

Além disso, a confederação lembra que depois de terem estado encerrados, os comerciantes têm agora de escoar os stocks o mais rapidamente possível, um processo que poderia ser acelerado com a abertura ao domingo. O organismo critica também o facto de os saldos arrancarem apenas a 20 de janeiro, uma data que coloca os comerciantes do país em concorrência direta com os países vizinhos.

