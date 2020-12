Há quem ganhe mais e quem ganhe menos. Em 2018, no Luxemburgo, o valor mediano por hora era de 19,6 euros brutos.

Salários. Valor mediano por hora ronda os 20 euros no Luxemburgo

Em causa estão os chamados “ganhos medianos brutos, o que significa que 50% dos trabalhadores encaixavam mais do que 19,6 euros e os restantes 50% menos, de acordo com dados divulgados pelo Eurostat.



Na comparação europeia, o Luxemburgo apresenta o segundo valor mais elevado. Em outubro de 2018 apenas um país ultrapassava o Grão-Ducado nesta matéria: a Dinamarca, onde o valor subia para os 27,2 euros por hora.

A Suécia fechava o pódio, com 18,2 euros. As estatísticas do gabinete europeu mostram grandes variações entre os Estados-membros da União Europeia (UE). Se na Dinamarca, o chamado ganho mediano bruto superava os 27 euros, na Bulgária, ficava-se pelos 2,4 euros. Já em Portugal, o valor era de 5,4 euros, três vezes e meia inferior ao do Luxemburgo.

Note-se que o que está em causa é o valor mediano e não a média. Quer isto dizer que os 19,60 euros registados no Luxemburgo correspondem ao valor central. Segundo a definição do Eurostat, “trata-se do número que se encontra exatamente no centro”, ou seja, “50% dos números são superiores e 50% são inferiores a essa mediana”.



