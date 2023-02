Para além dos salários, a nova tranche da indexação acionada a 1 de fevereiro aumenta também pensões e os valores das 'allocations familiales'.

Indexação

Salários, pensões e abono de família. Saiba os novos valores no Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO Para além dos salários, a nova tranche da indexação acionada a 1 de fevereiro aumenta também pensões e os valores das 'allocations familiales'.

A nova tranche da indexação foi acionada a 1 de fevereiro, o que significa que o salário deste mês já será um pouco mais elevado.

Mas o novo aumento de 2,5% abrange também as pensões, abono de família, vulgarmente designado 'allocation familiale', bem como REVIS e o subsídio de vida cara.

Consulte abaixo os novos montantes atualizados pelo Ministério da Segurança Social a 1 de fevereiro:

Salários e pensões

Salário social mínimo não qualificado: 2.447,07€

Salário social mínimo qualificado: 2.936,48€

Pensão mínima pessoal/por viuvez: 2.112,77€

Pensão pessoal máxima: 9.781,34€

Abono de família (allocation familiale):

Novo sistema (a partir de 1 agosto de 2016): 292,54€ (por criança/mensal)

REVIS

Montante base por adulto/mês: 858,48€

Montante base por criança/mês: 266,54€

Montante para custos comuns por agregado familiar: 858,48€



Subsídio de vida cara (allocation de vie chère):

Agregado composto por uma pessoa: 1.652€ (montante anual)

Agregado composto por duas pessoas: 2.065€ (montante anual)

Agregado composto por quatro pessoas: 2.478€ (montante anual)

Agregado composto por cinco ou mais pessoas: 3.304€ (montante anual)

A tabela completa dos novos valores pode ser consultada aqui.

Valores voltam a subir em abril

O ano de 2023 será particularmente generoso no que concerne ao 'index'. A este aumento de fevereiro soma-se um novo já em abril com ativação de uma nova tranche que foi adiada no ano passado.

O que significa que em abril estes valores voltam a subir 2,5%, nomeadamente o salário mínimo qualificado que vai ultrapassar os 3.000 euros mensais, segundo as contas da Rádio Latina.

Statec prevê nova indexação em 2023. Governo convoca tripartida Segundo o gabinete de estatísticas, a nova tranche deverá cair nos três últimos meses de 2023.

Segundo as previsões do Statec, uma terceira tranche poderá ser acionada no final deste ano, o que motivou a convocação de uma nova reunião da tripartida (empresas, parceiros sociais e Governo) pelo Executivo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.