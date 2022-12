Fonte do Instituto Nacional de Estatística (Statec) disse hoje à Rádio Latina que os salários não vão ser indexados em janeiro.

Salários não vão ser indexados em janeiro

De acordo com Marc Ferring, chefe do departamento de estatísticas de preços do Statec, o gabinete publicou hoje uma primeira estimativa da taxa de inflação anual em dezembro, segundo a qual essa taxa é de “5,4% e portanto não foi atingido o limite para que seja despoletada uma tranche da indexação”. As palavras do analista não deixam margem para dúvidas: “não haverá indexação dos salários a 1 de janeiro de 2023”.



