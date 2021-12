Comissário luxemburguês agradece a “amigos portugueses” o trabalho prévio, nos seis meses em que Portugal deteve a presidência do Conselho Europeu. Podem agora começar as negociações com o Parlamento Europeu para a diretiva ser aprovada. Este é “um passo muito importante para a Europa”, considerou o luxemburguês Nicolas Schimt, comissário europeu do Emprego.

Salários mínimos adequados na UE. Finalmente os 27 chegam a acordo

Telma MIGUEL Comissário luxemburguês agradece a “amigos portugueses” o trabalho prévio, nos seis meses em que Portugal deteve a presidência do Conselho Europeu. Podem agora começar as negociações com o Parlamento Europeu para a diretiva ser aprovada. Este é “um passo muito importante para a Europa”, considerou o luxemburguês Nicolas Schimt, comissário europeu do Emprego.

Um eufórico Nicolas Schmit disse esta segunda-feira aos jornalistas, no final da reunião dos ministros europeus do Trabalho e Assuntos Sociais, que finalmente havia acordo entre os 27 países. “Estou feliz, porque quando a Eslovénia assumiu a presidência percebeu-se que seria extremamente difícil”, desabafou. Durante a presidência portuguesa, no primeiro semestre de 2021, os temas sociais faziam parte das prioridades e Schmit admitiu que o empenho do governo socialista de António Costa era promissor.

A Cimeira Social do Porto foi um dos pontos altos do semestre de Portugal a liderar o Conselho Europeu. Mas entre os vários países, com tradições laborais muito diversas, o acordo sobre um salário mínimo adequado, estabelecido segundo vários critérios (e não igual para todos os países), não chegou a acontecer. Por isso, o comissário luxemburguês desabafou esta quinta-feira: “Isto é uma grande mensagem para a Europa, esta poderia ser uma proposta muito divisiva e graças à presidência portuguesa foi uma proposta que unificou a Europa”. Mas seriam os eslovenos a conseguir o aperto de mão entre os 27.

Tirar os trabalhadores da pobreza

A proposta da Comissão foi apresentada no início do mandato, em 2020. “Quando a presidente da Comissão tomou posse aceitou o grande compromisso de fazer com que o trabalho compense. E que ninguém que trabalhe viva na pobreza”, recordou, esta quarta-feira, o político luxemburguês que assumiu a pasta do Emprego e dos Assuntos Sociais na Comissão. “Isto é um passo importante que demos. A Europa tem que ter salários justos. Não podemos construir as nossas vantagens competitivas em salários baixos”, rematou.

O ministro esloveno do Trabalho, Janez Gigler Kralj, que presidiu à reunião, salientou que “um trabalho bem feito merece pagamento adequado e justo. Esta diretiva é particularmente importante para os mais vulneráveis porque luta contra a pobreza entre os trabalhadores”.

“Não podemos aceitar que quem põe toda a sua energia no trabalho não tenha um salário que lhe permita um nível de vida decente. Esta lei vai ser um grande passo em direção a esse objetivo”, disse Janez Gigler Kralj.

Durante os meses de discussão foi preciso “ter em conta as dúvidas de alguns Estados-membros sobre a adequação às suas leis “, admitiu o ministro esloveno. Mas, disse, “a importância da diretiva foi reconhecida por todos”.

Segundo Kralj, a diretiva contém “procedimentos eficientes para estabelecer salários mínimos e ao mesmo tempo respeita os direitos dos Estados-membros e dos parceiros sociais, mantendo o funcionamento dos sistemas que os países têm”.

França vai dirigir negociações finais

A equipa francesa, que toma posse a 1 de janeiro de 2021, tem agora mandato para negociar com o colegislador – o Parlamento Europeu – a criação de uma nova diretiva europeia sobre salário mínimo adequado, como um dos mecanismos para erradicar a pobreza entre os trabalhadores.

Pela sua parte, o Parlamento Europeu, cujos negociadores estarão reunidos com a equipa do Conselho, chegou a acordo sobre a sua posição negocial no final de novembro.

Atualmente, 21 Estados-membros têm um salário mínimo definido por lei (é o caso de Portugal e do Luxemburgo). E os seis restantes recorrem à negociação coletiva entre os parceiros sociais para a definição do valor dos salários. A discrepância entre os 27 é enorme: vai dos 332 euros na Bulgária aos 2.202 euros do Luxemburgo, país que tem o mais alto salário mínimo da UE.

