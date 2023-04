A redução do tempo de trabalho no Luxemburgo vai ser um dos temas da campanha eleitoral para as legislativas.

Redução do tempo de trabalho

Salários já não atraem mão de obra para o Luxemburgo

Susy MARTINS A redução do tempo de trabalho no Luxemburgo vai ser um dos temas da campanha eleitoral para as legislativas.

Trabalhar menos sem perder rendimentos. A ideia da redução do tempo de trabalho semanal seduz muitos trabalhadores por representar mais tempo livre, para família e lazer. Mas será exequível para as empresas? Quais os riscos?



Um estudo realizado pelo Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómica (LISER), a pedido do Ministério do Trabalho, tentou responder a estas perguntas e será apresentado esta terça-feira, pelas 14h30.



Na antevisão dessa apresentação, o ministro do Trabalho, Georges Engel (LASP), declarou, em entrevista à RTL, que os salários atraem cada vez menos mão de obra para o Luxemburgo.



Lei o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.