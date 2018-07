Indexação foi anunciada pelo próprio ministro da Economia, Étienne Schneider, através da sua conta no Twitter.

Salários e pensões aumentam 2,5% a partir de hoje

Indexação foi anunciada pelo próprio ministro da Economia, Étienne Schneider, através da sua conta no Twitter.

Os salários e pensões vão aumentar 2,5% a partir de hoje, dia 1 de agosto, segundo anunciou o ministro da Economia, Étienne Schneider, na sua conta do Twitter.

Indexation déclenchée: il est confirmé qu’au 1er août 2018, les salaires, traitements et pensions augmentent de +2,5% — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) July 31, 2018

Pouco depois da revelação apresentada pelo ministro, o Statec, que costuma proceder aos anúncios oficiais, enviou o comunicado de imprensa onde se confirmava a indexação.



No passado mês de novembro, o Statec revira em baixa as suas estimativas para a inflação anual, algo que se refletia na indexação, apontando para que a subida dos salários se processasse somente a partir do terceiro trimestre deste ano.

Já em fevereiro deste ano, a entidade admitira uma primeira indexação entre os terceiro e quarto trimestres de 2018 e outra para o próximo ano.



A última indexação processara-se em janeiro do ano passado. O fator determinante tinha a ver com a subida de preços do petróleo e o crescimento da inflação.