Esta é a única indexação prevista para 2022.

Indexação

Salários no Luxemburgo aumentam 2,5% a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 1 de abril, os salários e pensões do Luxemburgo vão ter um aumento de 2,5%, naquela que é a única indexação dos salários prevista pelo Governo para 2022.

A segunda indexação, que estava prevista pelo Statec para agosto, foi adiada para abril de 2023. Esta decisão fez parte do pacote de medidas aprovado entre o Governo e parceiros sociais de apoio a particular e empresas.

O aumento consiste numa adaptação dos vencimentos ao custo de vida, a chamada indexação dos salários à inflação. No caso do mês de março a taxa de inflação foi de 6,1%, o que levou o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) a anunciar o desencadeamento automático deste mecanismo para manter o poder de compra dos consumidores.

OBGL contra adiar segunda indexação

A indexação é acionada quando a taxa anual do índice dos preços no consumidor atinge um determinado patamar. Os resultados definitivos e detalhados do índice de preços serão publicados a 8 de abril.

A OGBL mostrou-se contra a decisão de adiar a segunda indexação de 2022. Entre outros, este foi um dos motivos que levou o sindicato a não assinar o acordo com o Governo.

"Estávamos prontos a fazer concessões sobre a questão do índex e a adiar a parcela indexada, prevista para agosto a abril de 2023. Mas apenas se houvesse um quid pro quo. Estes não eram garantidos. O montante de compensação proposto pelo governo não é de modo algum suficiente para compensar a perda da indexação", disse a presidente Nora Back, na quinta-feira.







