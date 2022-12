O setor tem cerca de três mil vagas de emprego por preencher.

Horeca. Salários baixos e horários de trabalho explicam falta de mão de obra

Horeca. Salários baixos e horários de trabalho explicam falta de mão de obra

Susy MARTINS

"A falta de trabalhadores no setor da Horeca deve-se às condições de trabalho pouco atrativas e não à falta de flexibilidade da lei do trabalho". A posição é defendida pela OGBL.

A central sindical reage assim às declarações do secretário-geral da federação nacional dos proprietários de hotéis, restaurantes e cafés do Luxemburgo (Horesca), François Koepp, que considera que a falta de mão de obra na área está relacionada com o código de trabalho luxemburguês e à sua rigidez quanto ao tempo de trabalho.

A OGBL diz que a carência de trabalhadores no setor da Horeca deve-se a salários baixos e a horários de trabalho pouco atrativos. O sindicato reivindica que as profissões do setor sejam mais valorizadas, através de um aumento salarial e de outras vantagens para os trabalhadores, para que possam conciliar a vida profissional com a vida familiar.

A OGBL lamenta ainda que a Horesca não tenha, até agora, aderido à sua proposta de elaborar um contrato coletivo para todos os trabalhadores do setor.





