Salários abrandam no Grão-Ducado no segundo trimestre

O crescimento dos salários abrandou no segundo trimestre deste ano, de acordo com uma nota de conjuntura publicada pelo instituto de estatística luxemburguês (Statec). O custo salarial médio aumentou 2,1% entre abril e junho, depois de ter avançado 2,6% no primeiro trimestre e 5% nos últimos três meses de 2018.

Sem contar com o efeito da indexação, o Statec nota que a evolução dos salários foi negativa. Recorde-se que a última indexação - com um aumento de 2,5% nos ordenados e pensões - ocorreu em agosto de 2018. A próxima está prevista para o final deste ano.

Apesar do abrandamento, houve três setores particularmente dinâmicos, em termos salariais. Foi o caso dos transportes, com um aumento de 3,5% em termos homólogos, da restauração e hotelaria (Horeca) e dos serviços de informação e comunicação, com uma subida de 3,2%. A indústria manufatureira, que testemunha um forte abrandamento do emprego desde julho de 2018, registou uma redução de 0,3% nos salários.

As atividades financeiras e de seguros também conheceram um abrandamento significativo, sobretudo por causa do pagamento de prémios e gratificações elevados no final de 2018.

P.C.S.