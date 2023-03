Relembre os novos valores dos salários com a tranche da indexação acionada a 1 de abril.

Indexação

Salário não-qualificado vai ultrapassar os 2.500 euros

Henrique DE BURGO Relembre os novos valores dos salários com a tranche da indexação acionada a 1 de abril.

A partir de 1 de abril, o salário mínimo e as pensões vão aumentar, devido à nova tranche da indexação. A subida de 2,5%, corresponde à tranche que estava prevista para de 1 julho de 2022, e que foi adiada para este mês no acordo da tripartida.



Segundo os novos dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), o salário mínimo para trabalhadores qualificados será de 3.009 euros brutos por mês, enquanto o salário não-qualificado a partir dos 18 anos será de 2.508 euros.

Para os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos, o salário mínimo será de 2.006 euros e para os jovens dos 15 aos 17 será de 1.881 euros.

Com o novo 'index', deixa de existir ainda o crédito fiscal de energia (CIE), que varia entre 76 e 84 euros nos salários e pensões.

Pensões aumentam, mas alguns vão receber menos do que em março Apesar da indexação dos salários e pensões de 1 de abril, alguns pensionistas vão receber menos do que em março. Veja o exemplo dado pelo Ministério da Segurança Social.

Com o fim do CIE, alguns pensionistas vão mesmo ver as suas reformas mais baixas em relação ao mês de março.

O mecanismo da indexação salarial existe há mais de 100 anos no Luxemburgo e é acionado quando existe um aumento geral de 2,5% nos preços face à última adaptação dos salários. É válido para todos os trabalhadores, incluindo setor público e privado.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.