Os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam menos 20% (1.909,92 euros) do que o salário mínimo não-qualificado.

Rendimento

Salário mínimo. Qualificados ganham mais 20% do que não-qualificados

Diana ALVES Os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam menos 20% (1.909,92 euros) do que o salário mínimo não-qualificado.

Os trabalhadores que ganham o salário mínimo no Luxemburgo vão ver o salário aumentar este mês. Trata-se da anunciada subida de 3,2%, que vai beneficiar trabalhadores qualificados e não-qualificados.

Salário mínimo aumenta este mês Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.

Numa nota atualizada com os novos valores, o Guichet.lu destaca que o salário mínimo para trabalhadores com qualificações é agora de 2.864,88 euros brutos por mês, ao passo que o ordenado para não-qualificados é de 2.387,40. Feitas as contas, o salário mínimo para qualificados é 20% superior.

Já os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam menos 20% (1.909,92 euros) do que o salário mínimo não-qualificado, e os dos 15 aos 17 (1.790,55) menos 25%.

Recorde-se que, além do salário mínimo, também o rendimento de inclusão social (REVIS) e o rendimento para pessoas com deficiência grave (RPGH) evoluíram 3,2%.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.