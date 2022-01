Apesar de o salário mínimo do Grão-Ducado ser superior a 2.000 euros, esse valor cai mais de 500 euros, quando analisado o padrão de poder de compra, refere um estudo do Eurostat, publicado esta sexta-feira.

Salário mínimo luxemburguês recua para 1.707 euros face ao poder de compra

Ana TOMÁS Apesar de o salário mínimo do Grão-Ducado ser superior a 2.000 euros, esse valor cai mais de 500 euros, quando analisado o padrão de poder de compra, refere um estudo do Eurostat, publicado esta sexta-feira.

O Luxemburgo é o país com o salário mínimo mais elevado da União Europeia, fixando-se nos 2.257 euros mensais. No entanto, este montante perde valor quando analisado em função do poder de compra.

Segundo os dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, o salário mínimo luxemburguês recua para 1.707 euros quando expresso em padrão de poder de compra (PPC). O que significa que em termos de valor real face ao custo de vida, perde o equivalente a 550 euros face ao montante fixado (2.257 euros).

"Quando expressos em padrão de poder de compra (PPC), os salários mínimos nos Estados-membros com níveis de preços mais baixos tornam-se relativamente mais elevados em comparação com os dos Estados-membros com níveis de preços mais elevados", refere o Eurostat.

Assim, ao analisar-se o conjunto dos 21 países da UE que têm salário mínimo, o do Luxemburgo (o mais alto, de 2.257 euros) é quase sete vezes superior ao do da Bulgária (o mais baixo, no valor de 332 euros). Contudo, essa diferença diminui quando a questão do padrão de poder de compra entra na equação, com o valor real do ordenado luxemburguês a descer para os 1.707 euros e o búlgaro a subir para os 604 euros. Ou seja, analisando o padrão de poder de compra o salário do Luxemburgo passou a ser três vezes superior, e não cerca de sete vezes, ao da Bulgária.

"As disparidades são consideravelmente menores uma vez que as diferenças de nível de preços são tidas em conta", resume o Eurostat.

Mesmo com este acerto, países como Portugal, onde o salário mínimo oficial é de 705 euros mensais (pago 14 meses) continuam a figurar no grupo dos Estados-membros onde o ordenado mínimo é inferior a 1000 euros por mês.









