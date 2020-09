Depois de uma consulta aos parceiros sociais, no início do ano, sobre essa possibilidade, a crise económica da pandemia voltou a trazer este conceito para a agenda europeia.

Salário Mínimo Europeu. Proposta de comissário luxemburguês é recuperada por von der Leyen

Telma MIGUEL Depois de uma consulta aos parceiros sociais, no início do ano, sobre essa possibilidade, a crise económica da pandemia voltou a trazer este conceito para a agenda europeia.

O salário mínimo europeu pedido pelo luxemburguês Nicolas Schmidt, o comissário europeu para o Emprego e Assuntos Sociais, vai ser retomado no pós pandemia como medida de proteção aos trabalhadores, disse a presidente da Comissão.

Depois de uma consulta aos parceiros sociais, no início do ano, sobre a ideia de um salário mínimo europeu, a crise económica da pandemia voltou a trazer este conceito de justiça social à luz do dia, com as ameaças de novas formas de exploração.

UE. A visão, o plano e o dinheiro de Ursula von der Leyen Num discurso do Estado da União apoiado pela maioria dos eurodeputados, a presidente da Comissão Europeia prometeu esperança: saída da crise, mais ambição climática, rever a política de migração, garantir a luta contra o racismo e discriminação e criar emprego.

No tradicional discurso sobre o Estado da União que abre a primeira sessão plenária do Parlamento Europeu após as férias de verão, Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, advogou a criação de um salário mínimo para todos os países (com valores diferentes nos vários Estados-membros). “Toda a gente deve ter acesso a um salário mínimo, quer através de acordos coletivos de trabalho, quer através de salários mínimos pré-definidos por lei ”, disse von der Leyen aos eurodeputados no plenário de Bruxelas.

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, em reação às declarações de von der Leyen, defendeu ser esta “uma proposta muito importante e que garantirá melhores padrões de vida e empregos mais fortes” aos cidadãos da União Europeia”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.