Salário mínimo europeu. O dinheiro não será igual para todos

Telma MIGUEL

A diretiva sobre salários mínimos adequados europeus, apresentada esta quarta-feira pela Comissão Europeia, não vai dar aos cidadãos da Escandinávia até ao Mediterrâneo um ordenado igual, com um único valor. "Se a Bulgária adotasse o ordenado mínimo luxemburguês amanhã não haveria economia búlgara. Um salário mínimo igual para todos seria impossível e irresponsável", disse o comissário europeu Nicolas Schmidt, responsável pela pasta do Emprego e Assuntos Sociais, pondo assim fim a especulações, temores e sonhos.

O que a diretiva pretende, disse Schmidt, é criar condições para aumentar salários, garantir formas de vida dignas para todos os europeus e ainda acompanhar os novos tempos em que se espera que na economia digital e verde haja necessidade de novos conjuntos de competências. "A competitividade europeia não pode ser baseada na exploração de salários baixos", salientou o comissário luxemburguês.

A disparidade na Europa onde a figura do salário mínimo obrigatório (SMO) existe é muito grande, como se pode ver na comparação entre a Bulgária - 312 euros - e o Luxemburgo - 2.142 euros.

Salários diferentes/Critérios comuns

A diretiva que a Comissão apresentou deverá transpor para as legislações nacionais um conjunto de critérios que farão com que os ordenados mínimos estejam acima de um valor definido em relação à média dos ordenados no país. Nicolas Schmidt salientou que mais do que impor um valor fixo, a nova diretiva serve para dar instrumentos aos países para criarem ordenados mínimos mais justos, de acordo com a realidade dos países, mas também de acordo com uma base comum europeia. Haverá ainda, disse, um sistema de monitorização da implementação da diretiva.

A decisão, acrescentou Schmidt, é política: "Faz parte de um compromisso da própria presidente da Comissão quando tomou posse e foi renovado no discurso do Estado da União". Em setembro, von der Leyen falou da dignidade do trabalho e voltou a dizer que "o salário mínimo funciona – e está na altura de que o trabalho seja bem remunerado".

Mas é também é uma decisão económica e social. Numa Europa que tem visto a pobreza entre os trabalhadores a aumentar na última década "a pandemia só veio tornar as coisas piores". "Neste contexto de crise, temos que dar um sinal de que os que estão no fundo, os que estão em maior risco não são esquecidos. Não podemos ter capacidade de recuperar se 10% das pessoas se sentem esquecidas".

Salário mínimo não é obrigatório para todos os países

Na mesma linha de que não irá haver um salário mínimo igual para todos os europeus, também não haverá um sistema único para todos os Estados. A ideia é que em equipa que ganha não se mexe.

Assim, os Estados não são obrigados a adotar o SMO se o seu sistema (de contrato coletivo) funcionar bem. Pelo contrário, "há um incentivo para todos os Estados-membros para que haja formas de negociação coletiva na definição dos salários mínimos". Assim, em todos os países em que o salário mínimo é definido pelo governo, o papel dos parceiros sociais e dos sindicatos deverá crescer para que seja um valor mais justo, explicou Schmidt. É importante, explicou um técnico da Comissão, que não haja valores estabelecidos por decreto "sem haver critérios, nem proporcionalidade em relação aos indicadores económicos".

Quando a criação de um SMO europeu foi anunciada no início do mandato da Comissão, em dezembro de 2019, e a consulta pública aberta pelo comissário luxemburguês em janeiro, os nórdicos - onde a tradição da negociação salarial pelos parceiros sociais é mais forte - não gostaram da ideia.

E as conclusões agora apresentadas por técnicos da Comissão Europeia dão-lhes razão: nos seis Estados-membros onde vigora o acordo coletivo (os nórdicos Suécia, Dinamarca, Finlândia e também a Áustria, Itália e Chipre) existe um menor nível de disparidade entre os salários mais baixos e os mais altos.

Portugal tem o melhor salário mínimo em relação à média

Pelo contrário, é nos países onde vigora o esquema de ordenado mínimo estabelecido por lei que existe uma maior desproporção entre o salário mínimo e a média do que os trabalhadores no conjunto do país auferem. No grupo dos 21 países com SMO, observa-se que em alguns o salário mínimo é demasiado baixo e que existem igualmente desvios abundantes, com trabalhadores a serem pagos abaixo desses mínimos estabelecidos.

A diretiva sobre um salário mínimo adequado aplica-se, por isso, muito mais e irá introduzir mudanças mais profundas nos 21 países onde já existe a figura do salário mínimo obrigatório - segundo disse um representante da Comissão Europeia. Curiosamente, entre o grupo de países onde vigora o SMO, Portugal é aquele em que o salário mínimo é mais alto em relação ao salário médio.

