Em entrevista a órgãos portugueses, Nicolas Schmit destacou o aumento regular do salário mínimo em Portugal e disse esperar que a sua proposta para fixar salários mínimos nos países europeus leve a uma futura convergência de salários na Europa.

Salário mínimo europeu. Comissário luxemburguês elogia caminho português

O comissário europeu para o Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, elogia o caminho feito por Portugal em matéria de salário mínimo, numa altura em que a Europa discute a possibilidade de se instituir um salário mínimo em todos os países europeus e Portugal a subida do valor desse salário.

A proposta da autoria do político luxemburguês, vai ser retomada nas linhas de orientação da União Europeia para a recuperação económica do pós-pandemia, como medida de proteção aos trabalhadores, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, na semana passada, no discurso do Estado da União.

Esta quinta-feira, 24 de setembro, em entrevista à Rádio Comercial, de Portugal, Nicolas Schmit referiu o caso português para exemplificar o impacto que a sua proposta pode vir a ter num processo de maior convergência entre países.

"Portugal está no caminho certo no que diz respeito ao salário mínimo. Há um aumento regular no salário mínimo", referiu, numa altura em que o governo e os partidos portugueses discutem o aumento do seu valor, atualmente fixado nos 635 euros por mês - muito abaixo do salário mínimo luxemburguês, de 2.141,99 euros.

Dumping salarial

Mais do que fixar um salário mínimo em cada estado-membro, na entrevista à Rádio Comercial, Nicolas Schmit disse esperar que a sua proposta, a ser acolhida pelos países, permita atingir uma "convergência de salários na Europa".



"Não podemos ter uma competição entre países membros baseada em dumping salarial ou salários baixos", o que, acrescentou, "também poderá ter um impacto positivo em Portugal".

O comissário luxemburguês que falou ainda ao jornal português Obervador afirmou que o aumento no salário mínimo "não teve um impacto negativo no emprego", nem foi um impedimento ao crescimento económico.

Embora defenda que este deva estar associado à produtividade, Nicolas Schmit lembrou que nos países onde houve cortes no valor dos rendimentos o impacto foi "desastroso".



Em Portugal, o governo pretende promover o aumento do salário mínimo em paralelo com a recuperação da economia, pós-pandemia. A proposta de subida deverá ser acompanhada, pelo menos, pelos partidos à esquerda, BE e PCP, ainda que os valores avançados por cada um nem sempre sejam coincidentes.

O líder do PSD, Rui Rio, manifestou-se, no debate de ontem, na Assembleia da República, contra um aumento do valor do salário mínimo, alegando que irá "fomentar o desemprego".

