O salário mínimo aumentará automaticamente em 1 de maio entre 2,4% e 2,6%, como resultado da inflação registada nos últimos quatro meses.

Salário mínimo em França sobe para 1.300 euros líquidos

AFP Devido à inflação dos preços, o salário mínimo em França será aumentado a 1 de maio pela terceira vez em sete meses e deverá atingir os 1.300 euros líquidos, numa altura em que o poder de compra é um tema dominante da campanha presidencial.

Segundo uma estimativa do Ministério do Trabalho, o salário mínimo aumentará automaticamente em 1 de maio entre 2,4% e 2,6%, como resultado da inflação registada nos últimos quatro meses. Este aumento vai beneficiar diretamente pouco mais de dois milhões de empregados.



Em janeiro, o salário mínimo tinha subido 0,9%, após um aumento - raro durante o ano - de 2,2% em outubro, já devido à inflação.

O aumento exato será conhecido a 15 de abril, quando o INSEE (Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos) publicar a sua estimativa final do aumento de preços em março.

De acordo com a sua estimativa provisória na quinta-feira, o aumento do índice de preços no consumidor em março, impulsionado pelo aumento dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia, foi de 4,5% ao longo de um ano e 1,4% ao longo de um mês.

Atualmente, com 1,603 euros brutos por mês, o salário mínimo deverá situar-se entre 1,641 e 1,647 euros a partir de 1 de maio. Em termos líquidos, passaria de 1.269 euros para 1.299-1.304 euros, um aumento de 30 a 35 euros. O salário horário bruto aumentaria de 10,57 para 10,82-10,85 euros.

Índice de preços para as famílias de baixos rendimentos está a subir rapidamente

Embora o salário mínimo seja automaticamente reavaliado a 1 de janeiro, a lei prevê também um aumento mecânico durante o ano, em caso de inflação.

Isto aplica-se quando o índice de preços para os 20% mais baixos dos agregados familiares aumentou pelo menos 2% em comparação com o nível tido em conta no momento da última reavaliação. O salário mínimo é então aumentado na mesma proporção.

Os números publicados na quinta-feira mostram que o índice ultrapassou o limiar de 2% em março em comparação com novembro, o mês de referência para a última revalorização em janeiro.

Além disso, como Julien Pouget, chefe do departamento de condições comerciais do INSEE, assinalou em meados de março, o índice de preços para as famílias de baixos rendimentos está a subir mais rapidamente do que o índice global, "dada a ponderação da energia e dos alimentos na sua composição".

