Salário mínimo e REVIS com subida acima dos 3% em janeiro

Ana TOMÁS O aumento foi anunciado, esta terça-feira, pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no discurso do Estado da Nação.

O salário mínimo e o rendimento de inclusão social (REVIS) deverão ter um aumento acima dos 3% a partir de janeiro do próximo ano. A garantia foi dada esta terça-feira por Xavier Bettel, no discurso do Estado da Nação.

"Aumentaremos o salário mínimo e o REVIS em janeiro em mais de 3%", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que "o aumento do subsídio de custo de vida e o bónus da energia [crédito fiscal de energia] serão prolongados por um ano".

Xavier Bettel anunciou que para ajudar as faixas mais vulneráveis da população haverá um reforço de 50% no número de funcionários dos gabinetes sociais.

No discurso do Estado da Nação, o primeiro-ministro sublinhou que o seu governo investiu "fortemente em novos benefícios sociais nos últimos anos", dando como exemplo o aumento progressivo do salário mínimo e do REVIS, a introdução de cuidados infantis gratuitos e Maisons Relais, dos livros escolares gratuitos e das refeições escolares, o aumento do subsídio de habitação e a reforma fiscal socialmente justa. "São apenas alguns dos muitos apoios, em dinheiro e em benefícios, com os quais temos ajudado muitas pessoas desde 2014".

Xavier Bettel, que completa uma década na chefia do governo luxemburguês em 2023, ano em que se realizam eleições legislativas, disse ainda que o executivo apoia a ideia de um preço máximo europeu para as importações de gás russo e de um imposto sobre os lucros excessivos para os produtores de energia.

