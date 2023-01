Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.

Rendimentos

Salário mínimo aumenta este mês

Diana ALVES Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.

O salário social mínimo aumentou a 1 de janeiro de 2023. Como anunciado, o ordenado mínimo sobe 3,2% este mês. Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.



O que muda no Luxemburgo em janeiro deste ano Impostos, salários e apoios, saiba o que entra em vigor já no primeiro mês de 2023.

Como explica o Guichet.lu, há dois mecanismos que podem levar ao aumento do salário mínimo. O primeiro é o chamado “ajuste dos mínimos sociais”. A lei estipula que o salário social mínimo, as pensões e o REVIS, por exemplo, “podem ser adaptados em função do nível médio das remunerações”. Isto é, quando o nível médio dos rendimentos no país aumenta em relação ao salário social mínimo, este pode ser ajustado para “diminuir, parcial ou integralmente, essa diferença”.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.