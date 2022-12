O Governo não revelou ainda quando é que estes novos montantes entram em vigor.

Ajuste salarial

Salário mínimo aumenta 3,2% no Luxemburgo

Salário mínimo vai aumentar 3,2%. O Parlamento aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, o projeto de lei que prevê um aumento do salário social mínimo de 3,2%.

Segundo o relator, o deputado Dan Kersch, citado pela RTL, este aumento corresponde à progressão dos salários médios em 2020 e 2021 no Grão-Ducado.

Assim, o salário mínimo não-qualificado será fixado em 2.378,40 euros por mês (+74,02 euros), enquanto o salário mínimo para pessoas qualificadas sobe para 2.864,08 euros (+88,03 euros).

Mais de 67 mil trabalhadores são abrangidos por este aumento do salário social mínimo, sendo que 52,5% são residentes no Luxemburgo. São sobretudo pessoas que trabalham no setor da hotelaria e do comércio.



