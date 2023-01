Mais de 67 mil trabalhadores são abrangidos por este aumento do salário social mínimo no Luxemburgo.

Salário mínimo aumenta 3,2% a partir deste domingo

O salário social mínimo aumenta 3,2% a partir de hoje, 1 de janeiro de 2023.



A medida, que tinha sido acordada na tripartida de 28 de setembro, foi aprovada no passado dia 23 de dezembro, no Parlamento, por unanimidade e entra em vigor este domingo.

Mais de 67 mil trabalhadores são abrangidos por este aumento do salário social mínimo, sendo que 52,5% são residentes no Luxemburgo. São sobretudo pessoas que trabalham no setor da hotelaria e do comércio.



O Rendimento de Inclusão Social (REVIS) e o Rendimento de Pessoas com Deficiência Grave também beneficiarão de um aumento de 3,2% a partir de hoje.





