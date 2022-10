Eis o 'ranking' dos automóveis mais poupados no consumo de combustível segundo dados europeus. São todos muito populares.

Saiba quais são os 10 carros que consomem menos gasolina

Os atuais preços dos combustíveis tornaram-se uma dor de cabeça e da carteira para muitos condutores. O jornal italiano La Gazzetta Dello Sport publicou um ranking dos 10 carros que menos consomem gasolina, com base no Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos (Ncap), o mesmo que realiza os testes de colisão para avaliar a segurança dos veículos europeus e que agora apresenta também a eficiência energética dos automóveis através do Green Ncap.

Para chegar a esta lista dos automóveis, ainda em produção, mais poupados no consumo de gasolina, o Green Ncap testou entre 2021 e 2022 todos os veículos em diferentes situações e temperaturas sempre com o ar condicionado ligado nos 23 graus, apresentando quer o consumo médio, quer o consumo nos piores cenários, indica La Gazzetta Dello Sport. Clique na fotogaleria para descobrir quais os carros com menor consumo de gasolina, por ordem decrescente.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 10. PEUGEOT 308. O automóvel francês apresenta um consumo médio de gasolina de 6,6 litros por 100 quilómetros e de e 8 l/100 km na pior hipótese. Ocupa o último lugar da lista dos veículos mais económicos, segundo os dados da Ncap. D.R. 9. CITROEN C3. Este compacto de origem francesa apresenta um consumo médio de gasolina de 6,5 litros por 100 quilómetros e de 7,7 l/100 km na pior hipótese. 8. SEAT IBIZA. O veículo da marca espanhola apresenta um consumo médio de 6,2 litros por 100 quilómetros e de 7,1 l/100 km no pior caso. 7. OPEL CORSA. O popular automóvel da marca alemã apresenta um consumo médio de gasolina de 6,1 litros por 100 quilómetros e de 7,2 l/100 km na pior das hipóteses, segundo a avaliação da Ncap. 6. HYUNDAI BAYON. O “crossover” coreano possui um consumo médio de gasolina de 6 litros por 100 quilómetros e de 7,7 l/100 km no pior cenário. 5. FORD PUMA. Este “crossover” apresenta um consumo médio de gasolina de 5,8 litros por 100 quilómetros e de 7 l/100 km, no pior cenário, segundo a avaliação da Ncap. 4. SKODA FABIA. Este automóvel de marca checa possui um consumo médio de gasolina de 5,8 litros por 100 quilómetros e de 6,8 l/ 100 km na pior situação. 3.TOYOTA AYGO X. O citadino japonês apresenta um consumo médio de gasolina de 5,5 litros por 100 quilómetros e de 7,1 l/100 km no pior cenário, publica a Ncap. 2. VOLKSWAGEN GOLF. O popular veículo da marca alemã tem um consumo médio de gasolina de 5,5 litros por 100 quilómetros e de 6,1 l/100 km no pior cenário, de acordo com a Ncap. 1. FIAT 500. O citadino italiano é o automóvel mais económico do mercado ao nível de consumo de gasolina. Tem um consumo médio de 5,2 litros por 100 quilómetros e um consumo de 6,2 l/ 100 Km no pior cenário, segundo os testes da Ncap.





