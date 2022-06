No ranking das dez marcas mais valiosas só há uma europeia.

Ranking

Saiba quais são as dez marcas mais valiosas do mundo

Lusa No ranking das dez marcas mais valiosas só há uma europeia.

Os gigantes da tecnologia Apple e Google foram coroados as marcas mais valiosas do mundo, destronando a multinacional de comércio eletrónico Amazon, segundo um estudo anual das 100 maiores empresas mundiais realizado pela Kantar.

Na 17.º edição da lista publicada anualmente pela empresa de consultoria, o valor da Apple subiu 55% em relação ao ano anterior, atingindo 947,06 mil milhões de dólares (908,46 mil milhões de euros), o que lhe permite subir uma posição e ocupar o primeiro lugar.

O Google também melhorou um lugar em relação ao 'ranking' do ano passado, depois de aumentar o valor da sua marca em 79% para 819,57 mil milhões de dólares (786,04 mil milhões de euros).

Adidas vs Puma. A guerra dos ténis numa pequena cidade alemã A Adidas e a Puma nasceram de uma zanga entre dois irmãos na pequena cidade bávara de Herzogenaurach. Hoje a rivalidade deu lugar à inovação, numa saga em que também entram portugueses. Reportagem na Alemanha.

A Amazon, que na última edição foi a empresa mais valiosa do mundo, caiu duas posições na lista, apesar do seu valor ter aumentado 3%, para 705,65 mil milhões de dólares (676,98 mil milhões de euros).

As dez primeiras posições no índice são completadas pelas empresas norte-americanas Microsoft (4), McDonald's (6), Visa (7) e Facebook (8), as empresas chinesas Tencent (5) e Alibaba (9), e a empresa francesa de produtos de luxo Louis Vuitton (10), a primeira empresa europeia no 'ranking'.

Apesar do atual contexto económico de incerteza, o valor combinado das 100 marcas mais valiosas do mundo aumentou 23% em comparação com o ano anterior, atingindo 8,7 biliões de dólares (8,4 biliões de euros).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.