Saiba como ter energia em casa de forma mais barata

Mini-instalações de biogás e painéis solares na varanda, que custam menos de 1.000 euros, oferecem formas mais ecológicas de reduzir as faturas.

Por Uwe Hentschel e John Monaghan

Há várias formas amigas do ambiente de reduzir a sua fatura de energia, optando por alternativas mais baratas, como o biogás, a energia eólica e a eletricidade, numa altura em que os custos sobem devido à guerra na Ucrânia.

Os alimentos domésticos descartados armazenam energia suficiente para alimentar uma pequena unidade de biogás, com um mínimo de esforço e custo. O sistema pode ser instalado em poucas horas, custa frequentemente menos de 1.000 euros e, em muitos casos, ocupa menos de dois metros quadrados.

A estrutura fermenta resíduos orgânicos, com a ajuda de água, e o biogás resultante pode ser utilizado para aquecer salas ou alimentar fogões.

Contudo, pode ser necessária uma licença, dependendo do operador, e a instalação necessita de uma certa temperatura - pelo menos 17 graus em média - para se desenvolver, pelo que é apenas uma opção viável para residências com isolamento adequado durante os meses de inverno.

Os painéis solares na varanda são outro método simples de gerar eletricidade a baixo custo e custam menos de 1.000 euros por um conjunto completo.

Ao fixar simplesmente os painéis à varanda e a uma tomada elétrica, a energia solar é diretamente injetada na rede elétrica da casa, produzindo normalmente eletricidade suficiente para alimentar o frigorífico ou a máquina de lavar roupa durante o dia.

Painéis solares trazem várias vantagens

"Os relatórios de experiência indicam que, em condições ideais, uma família de quatro pessoas com um consumo de 4.000 quilowatts-hora pode poupar cerca de 5-15% de eletricidade ao longo do ano", disse Fenn Faber da Klima Agence, a agência nacional para a promoção da energia sustentável, ao Luxemburger Wort.

Não é necessária autorização para potência inferior a 800 watts

Os painéis de varanda oferecem uma série de grandes vantagens, segundo aquela entidade. Não é necessária autorização para instalações com uma potência inferior a 800 watts, os utilizadores não precisam de informar o seu fornecedor e o município pode oferecer um subsídio para a instalação.

"Se o sistema estiver permanentemente instalado no edifício, também se pode solicitar um bónus climático", acrescenta Fenn Faber, que insta os proprietários a procurarem a marca CE no produto quando o comprarem e a respeitarem o limite de 800 watts.

Outra opção, menos popular, são as mini-turbinas eólicas, que podem ser instaladas no jardim ou no telhado da casa. No entanto, estes sistemas são muito mais caros, os rendimentos podem ser baixos e as turbinas eólicas podem causar problemas práticos, uma vez que o ruído que produzem não é adequado para zonas residenciais construídas, adverte Fenn Faber.

Aconselham-se os proprietários a verificar os termos do seu seguro de habitação, para garantir que as apólices cobrem quaisquer danos que possam resultar de uma turbina eólica estar ligada ao telhado. Mesmo no segmento mais barato do mercado, o custo de uma turbina eólica é de quatro dígitos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times.)

